Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз Оля Цибульская тоже выложила подобный ролик, в котором объяснила жизненную правду о доверии.

В новом видео Оля Цибульская предстала в "пацанском образе", она сидит на корточках и вещает жизненную правду о доверии. Перед камерой артистка появилась в серых джинсах и бежевом пиджаке, ее волосы торчат из завязанного на голове платка, а на лице нет макияжа.

"Доверие – как туалетная бумага, ею жо*у можно вытереть только один раз", - с серьезным видом вещает Оля Цибульская в своем ролике. В подписи к публикации артистка написала: "Отметь человека, которому доверяешь".

Поклонники не прошли и тут же принялись комментировать новое видео, которое опубликовала Оля Цибульская:

"Кратко, ясно и реально правда".

"Научи меня эту дульку на голове красиво крутить".

"Доверяю только сама себе".

"К сожалению, такого человека нет".

"Правильно сказано! Золотые слова!".

"Это я сама".

"Доверять можно только себе".

"100%, в настоящее время очень трудно доверять людям".

"Мне нравятся искрометные изречения Цибульской".

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