Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз Оля Цибульская тоже выложила подобный ролик, в котором объяснила бесценность украинских женщин.

В ролике Оля Цибульская запечатлена в интересной локации и необычном образе. Перед камерой она позирует в светлом платье с пестрым ярким узором. Ее волосы собраны в высокую небрежную прическу, которую украсила зеленым платком с бантом, а на ее лице легкий макияж.

В ролике Оля Цибульская манерно рассказывает, что украинки точно знают себе цену: "Украинка – это так женщина, которая всегда знает себе цену. И даже после 30, парни, скидок не будет".

В подписи к публикации Оля Цибульская сделала неожиданное предложение поклонникам:

"Давайте знакомиться в комментариях. Вдруг кто-нибудь найдет друг друга для дружбы, партнерства или любви. Разве не об этом весна? Начинаю: Привет! Я Оля. Украинская артистка".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Даже после 40 скидок не будет".

"О цене не буду говорить – это не о нас, потому что мы – украинки – бесценные! В любом возрасте! Люблю поговорить".

"Какие такие скидки? После 30-ти прибавляется наценка за выдержку".

"По-моему, формулировка "знать себе цену", то о тех, кто продается! Украинские женщины не продаются!".

"После 30-ти двойной тариф!".

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