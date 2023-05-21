Українська телеведуча Катерина Осадча мати трьох синів – 20-річного Іллі, 6-річного Івана та однорічного Данила. Вона рідко ділиться знімками своїх дітей і поки що не показує обличчя молодшої дитини. Кілька годин тому у своєму Інстаграмі телеведуча показала миле фото з однорічним Данею та 6-річним Іваном, яких народила від телеведучога Юрія Горбунова.

Перший знімок було зроблено із середнім сином Іваном. Катя Осадча разом із хлопчиком перебувала у ліжку. Поки малюк спав, телеведуча сиділа поруч і оберігала від кошмарів сни хлопчика.

На другому кадрі Катя Осадча обіймала молодшого сина Данила та міцно притискала хлопчика до себе. Обличчя дитини ведуча вирішила знову сховати від шанувальників. Примітно, що на кожному фото Катя Осадча позувала без косметики на обличчі. При цьому знаменита українка виглядала чудово.

"Найтепліші в світі обійми. Обіймайтеся з рідними частіше", - звернулася Катя Осадча до користувачів мережі.

У коментарях під фото багатодітна матуся отримала багато компліментів:

"Яка класна фотографія, радію і посміхаюся", "Зворушливе фото", "ангелятко, я так розумію", "Міцного здоров'я та удачі тобі і твоїй родині Катя!!! Обіймашки!", "А як же хочеться, щоб вони довше залишалися маленькими".

Останні новини України:

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.