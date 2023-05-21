Украинская телеведущая Екатерина Осадчая мать троих сыновей – 20-летнего Ильи, 6-летнего Ивана и годовалого Данила. Она редко делится снимками своих детей и пока не показывает лицо младшего ребенка. Несколько часов назад в своем Инстаграм телеведущая показала милое фото с годовалым Даней и 6-летним Иваном, которых родила от ведущего Юрия Горбунова.

Первый снимок был сделан со средним сынов Иваном. Катя Осадчая вместе с мальчиком находилась в кровати. Пока малыш спал, телеведущая сидела рядом и охраняла от кошмаров сны мальчика.

На втором кадре Катя Осадчая обнимала младшего сына Данила и крепко прижимала мальчика к себе. Лицо ребенка ведущая решила снова спрятать от поклонников. Примечательно, что на каждом фото Катя Осадчая позировала без грамма косметики на лице. При этом знаменитая украинка выглядела превосходно.

"Самые теплые в мире объятия. Обнимайтесь с родными чаще", - обратилась Катя Осадчая к пользователям сети.

В комментариях под фото многодетная мамочка получила много комплиментов:

"Какая классная фотография, радуюсь и улыбаюсь", "Трогательное фото", "ангелочек, я так понимаю", "Крепкого здоровья и удачи тебе и твоей семье Катя!!! Обнимашки!", "А как же хочется, чтобы они подольше оставались маленькими".

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.