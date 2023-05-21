Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолій приїхав до Одеси та зміг вразити одразу ж під час звернення.

цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатолич розмістив невелике відео після прибуття до Одеси та початку спеціального туру. Артист постарався висловитися перед аудиторією, отримавши багато слів на свою адресу.

«Одеса. Перша хвилина туру "Нескорені". Реакція Одесити на слова про ЗСУ. У залі також є українські воїни. Уявіть, наскільки їм важливо це бачити і чути. 100 відсотків туру на протезування для наших Героїв.

Одеса це 💔 Одеса це 🇺🇦 Одеса це ✊» - написав Анатоліч, відкрившись перед шанувальниками.

У мережі почали коментувати посаду ведучого Анатолія Анатолича:

Це дуже потужно! Це дуже надихає! Дякую, Анатолію; я вважаю, що оператор відпрацював геніально!; Слава Української нації ? Швидше б вибили цю гниль, щоб на морі можна було викупатися));

Неймовірний концерт ❤️ Надихає) слава Україні; Просто ТОП! Україна; Це найменше, що можна для них зробити! Слава ЗСУ; Дякую нашим захисникам 🙏🏻».

"Так, в Одесі чуєш російську більше, ніж у Києві. Але чуєш українську в рази частіше, ніж до війни. Так, Одесити на своєму вайбі. Але так, без сумніву, довела, що тут Україна. Назавжди", — також пише Анатолій Анатолич. .

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