Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич приехал в Одессу и смог впечатлить сразу же во время обращения.

этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил небольшое видео после прибыти в Одессу и начала специального тура. Артист постарался высказаться перед аудиторией, получив много слов в свой адрес.

«Одесса. Первая минута тура "Непокоренные". Реакция Одесситов на слова о ВСУ. В зале также присутствуют украинские воины. Представьте, как им важно это видеть и слышать. 100 процентов по туру на протезирование для наших Героев.

Одесса это 💔 Одесса это 🇺🇦 Одесса это ✊» - написал Анатолич, открывшись перед поклонниками.

В сети принялись комментировать пост ведущего Анатолия Анатолича:

«Это очень мощно! Это очень вдохновляет! Спасибо, Анатолий; я считаю, что оператор отработал гениально!; Слава Украинской нации 🩵 Скорее бы выбили эту гниль, чтобы на море можно было искупаться));

Невероятный концерт❤️ Вдохновляет) слава Украине; Просто ТОП! Украина; Это меньше всего, что можно для них сделать! Слава ЗСУ; Спасибо нашим защитникам 🙏🏻».

"Да, в Одессе слышишь русский больше, чем в Киеве. Но слышишь украинский в разы чаще, чем до войны. Да, Одесситы на своем вайбе. Но да, без сомнения доказала, что здесь Украина. Навсегда", — также пишет Анатолий Анатолич.

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Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

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