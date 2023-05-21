Українська телеведуча Алла Мазур, яка працює на каналі 1+1, поділилася особистим горем: її племінник, 32-річний Олександр Сірий, загинув під час воєнних дій. Знаменитість повідомила про втрату на своїй сторінці в Instagram, розмістивши фотографію Сашка та висловивши глибоку скорботу.

Алла Мазур наголосила, що Олександр не був професійним військовим, а працював у сфері будівництва. Однак, коли настав час стати на захист своєї країни і взяти в руки зброю, він без вагань відгукнувся на заклик і подався служити в армію.

Сашко, як його називали близькі, був високим та гарним хлопцем, завжди готовим допомогти іншим. Того трагічного дня під Червонопопівкою на Луганщині, незважаючи на те, що він уже мав ротацію, він вирішив допомогти своїм товаришам, яким була потрібна підтримка. "Хлопцям потрібна допомога", пояснював він своїй сестрі. Однак він не повернувся з цієї битви живим, загинув захищаючи свою батьківщину.

Мазур наголосила, що Олександр ніколи не вважав себе героєм, але для своїх близьких він був саме таким. Він не лише допомагав своїм побратимам із 2-го батальйону 25-ї бригади Збройних Сил України, а й охороняв усю свою родину.

У своєму пості Алла Мазур висловила глибоку повагу перед своєю сестрою, яка виховала гідного сина, справжнього відважного чоловіка.

Вона також висловила сподівання, що російські вбивці, які позбавили життя їхніх військових, не залишаться безкарними, і побажала, щоб кара Господня наздогнала всіх тих, хто відповідальний за загибель Олександра та тисяч інших солдатів.

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