Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на весіллі екс-учасника "Холостячки", вирішила поділитися важливою подією. Також свою посаду "Холостячка" Огневич супроводжувала сімейним рідкісним кадром із батьком.
«У мене незабаром відбудеться спеціальна прем'єра. Це не просто новий сингл, а дуже важлива місія, всі подробиці — згодом Мені знадобиться ваша підтримка, сила та допомога! На фото з татом, ми вже давно не бачилися... Тому що він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що нічого.
Нещодавно, коли ми спілкувалися телефоном, сказав, що буде там до останнього, до Перемоги України. Там, де він дуже потрібний, як і сотні лікарів, парамедиків» – поділилася Злата.
Вона від душі подякувала всім українським медикам, вони викликають у неї повагу, адже витрачають дуже багато зусиль на порятунок наших героїв. Також Злата подякувала за самовідданість, безсонні ночі та невпинну працю.
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«Нехай із вами буде сила. Велика і божевільна. Така сама, як і наша любов до рідної землі» - підтримала Злата Огневич.
«Дякую вашому татові; Здоров'я та сили йому! Достойна дочка свого батька; Подяка від щирого серця вашому батькові і Боже, благослови руки лікарів, захисти та допоможи нашим воїнам 🙏
Злато, хай і з Вами буде сила. Ви робите найважливіші речі нашій країні. Дякую Вам за все, що Ви робите. Ви молодець. Я пишаюся Вами» - підтримують у мережі.
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