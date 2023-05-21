Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на свадьбе экс-участника "Холостячки", решила поделиться важным событием. Также свой пост "Холостячка" Огневич сопроводила семейным редким кадром с отцом.

«У меня скоро состоится особая премьера. Это не просто новый сингл, а очень важная миссия, все подробности — впоследствии Мне понадобится ваша поддержка, сила и помощь! На фото с папой, мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что и нечего….

Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до Победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков» - поделилась Злата.

Она от души поблагодарила всех украинских медиков, они вызывают у нее уважение, ведь тратят очень много усилий на спасение наших героев. Также Злата поблагодарила за самоотверженность, бессонные ночи и неустанный труд.

«Пусть с вами будет сила. Большая и безумная. Такая же, как и наша любовь к родной земле» - поддержала Злата Огневич.

«Спасибо вашему папе; Здоровья и силы ему!!!; Достойная дочь своего отца❤; Благодарность от всего сердца вашему отцу и Боже, благослови руки врачей, защити и помоги нашим воинам 🙏

Злато, пусть и с Вами будет сила. Вы делаете важнейшие вещи для нашей страны. Благодарю Вас за все, что Вы делаете. Вы молодец. Я горжусь Вами» - поддерживают в сети.

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