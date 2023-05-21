"Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав рецепт ідеальних насолод для дітей, які можна приготувати вдома.

Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав рецепт з можливістю спробувати приготувати відому українську випічку - маковий рулет. За словами "Мастер Шефа" Клопотенка, він упевнений, що цей рецепт стане популярним не лише в Україні, а й у всьому світі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

450-500 г борошна

200 мл молока (2,5% жирності)

1 столова ложка цукру

25 г пресованих дріжджів

100 г вершкового масла (82,5% жирності)

½ чайної ложки солі

Для начинки:

100 г вершкового масла (82,5% жирності) плюс додаткове для змащування форми

100-150 г коричневого цукру (тростникового)

1-2 столові ложки меленої кориці

Для глазурі:

250 г крем-сиру

1-2 столові ложки лимонного соку

2 столові ложки цукрової пудри

Спочатку «Мастер Шеф» Клопотенко радить підготувати всі інгредієнти для синабонів, включаючи борошно, молоко, цукор, дріжджі, вершкове масло та сіль.

Змішайте борошно, цукор та дріжджі у великій мисці. Додайте розм'якшене вершкове масло та тепле молоко. Ретельно замішайте тісто, доки воно стане м'яким.

Розкотіть тісто на робочій поверхні прямокутник. Після чого «Мастер Шеф» Клопотенко рекомендує змастити поверхню тіста вершковим маслом та посипте корицею та коричневим цукром.

Поверніть тісто в рулет і розріжте на кілька частин. Розкладіть синабони у форму для запікання та залиште їх на підйом у теплому місці.

Клопотенко нагадує, попередньо розігрійте духовку та випікайте синабони до золотистої скоринки.

Збийте крем-сир, цукрову пудру та лимонний сік для приготування глазурі. Після цього, як пише Мастер Шеф Клопотенко, покрийте гарячі синабони глазур'ю і дайте їм охолонути перед подачею.

Насолоджуйтесь свіжими та ароматними синабонами разом із чаєм, кавою або гарячим какао.

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