Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт, с возможностью попробовать приготовить известную украинскую выпечку - маковый рулет. По словам "Мастер Шефа" Клопотенко, он уверен, что этот рецепт станет популярным не только в Украине, но и во всем мире.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 450-500 г муки
  • 200 мл молока (2,5% жирности)
  • 1 столовая ложка сахара
  • 25 г прессованных дрожжей
  • 100 г сливочного масла (82,5% жирности)
  • ½ чайной ложки соли

Для начинки:

  • 100 г сливочного масла (82,5% жирности), плюс дополнительное для смазывания формы
  • 100-150 г коричневого сахара (тростникового)
  • 1-2 столовые ложки молотой корицы

Для глазури:

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  • 250 г крем-сыра
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки сахарной пудры

Сначала «Мастер Шеф» Клопотенко советует подготовить все ингредиенты для синабонов, включая муку, молоко, сахар, дрожжи, сливочное масло и соль.

Смешайте муку, сахар и дрожжи в большой миске. Добавьте размягченное сливочное масло и теплое молоко. Тщательно замешайте тесто, пока оно станет мягким.

Раскатайте тесто на рабочей поверхности в прямоугольник. После чего «Мастер Шеф» Клопотенко рекомендует смазать поверхность теста сливочным маслом и посыпьте корицей и коричневым сахаром.

Сверните тесто в рулет и разрежьте его на несколько частей. Разложите синабоны в форму для запекания и оставьте их на подъем в теплом месте.

Клопотенко напоминает, предварительно разогрейте духовку и выпекайте синабоны до золотистой корочки.

Взбейте крем-сыр, сахарную пудру и лимонный сок для приготовления глазури. После этого, как пишет «Мастер Шеф» Клопотенко, покройте горячие синабоны глазурью и дайте им остыть перед подачей.

Наслаждайтесь свежими и ароматными синабонами вместе с чаем, кофе или горячим какао.

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