Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт, с возможностью попробовать приготовить известную украинскую выпечку - маковый рулет. По словам "Мастер Шефа" Клопотенко, он уверен, что этот рецепт станет популярным не только в Украине, но и во всем мире.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 450-500 г муки
- 200 мл молока (2,5% жирности)
- 1 столовая ложка сахара
- 25 г прессованных дрожжей
- 100 г сливочного масла (82,5% жирности)
- ½ чайной ложки соли
Для начинки:
- 100 г сливочного масла (82,5% жирности), плюс дополнительное для смазывания формы
- 100-150 г коричневого сахара (тростникового)
- 1-2 столовые ложки молотой корицы
Для глазури:
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- 250 г крем-сыра
- 1-2 столовые ложки лимонного сока
- 2 столовые ложки сахарной пудры
Сначала «Мастер Шеф» Клопотенко советует подготовить все ингредиенты для синабонов, включая муку, молоко, сахар, дрожжи, сливочное масло и соль.
Смешайте муку, сахар и дрожжи в большой миске. Добавьте размягченное сливочное масло и теплое молоко. Тщательно замешайте тесто, пока оно станет мягким.
Раскатайте тесто на рабочей поверхности в прямоугольник. После чего «Мастер Шеф» Клопотенко рекомендует смазать поверхность теста сливочным маслом и посыпьте корицей и коричневым сахаром.
Сверните тесто в рулет и разрежьте его на несколько частей. Разложите синабоны в форму для запекания и оставьте их на подъем в теплом месте.
Клопотенко напоминает, предварительно разогрейте духовку и выпекайте синабоны до золотистой корочки.
Взбейте крем-сыр, сахарную пудру и лимонный сок для приготовления глазури. После этого, как пишет «Мастер Шеф» Клопотенко, покройте горячие синабоны глазурью и дайте им остыть перед подачей.
Наслаждайтесь свежими и ароматными синабонами вместе с чаем, кофе или горячим какао.
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