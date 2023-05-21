Український артист Артем Пивоваров поставив людей у ​​небезпечне становище через свою витівку на балконі.

Український співак Артем Пивоваров продовжує радувати своїх шанувальників під час свого туру по всій країні та не перестає дивувати своїми зухвалими вчинками під час концертів.

В останньому виступі у Хмельницькому артист вирішив повторити небезпечний трюк, який уже став його характерним.

Пивоваров знову вирішив побігти по поруччях балкона другого поверху, опинившись перед захопленою публікою.

Відео, яке виконавець розмістив у своєму фотоблозі, показує, як за ним слідує охоронець, що біжить балконом.

Завдання цієї людини полягало в тому, щоб забезпечити безпеку Пивоварова і запобігти будь-якому доступу шанувальників до нього, щоб уникнути випадкових травм. У той час як артист демонстрував свою витонченість та майстерність, охоронець старанно стежив за тим, що відбувається.

Деякі фанати поставилися до цього емоційного прояву Пивоварова критично.

«Чесно кажучи, дуже хотілося на концерт, але після таких відео бажання зникло. Це адекватна поведінка?; Бідний охоронець 😂; Як для мене це вже перебір. Скоро піде головами людей;

Навіщо це робити? Багато разів можна так бігати, а одного разу може статися таке лихо, що на все життя калікою залишитися; Навіщо наражати людей на небезпеку? Бідний охоронець».

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