Украинский артист Артем Пивоваров поставил людей в опасное положение из-за своей выходки на балконе.

Украинский певец Артем Пивоваров продолжает радовать своих поклонников во время своего тура по всей стране и не перестает удивлять своими дерзкими поступками во время концертов.

В последнем выступлении в Хмельницком артист решил повторить опасный трюк, который уже стал его характерным.

Пивоваров снова решил побежать по перилам балкона второго этажа, оказавшись перед восхищенной публикой.

Видео, которое исполнитель разместил в своем фотоблоге, показывает, как за ним следует охранник, бегущий по балкону.

Задача этого человека заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность Пивоварова и предотвратить любой доступ поклонников к нему, чтобы избежать случайных травм. В то время как артист демонстрировал свою изящность и мастерство, охранник старательно следил за происходящим.

Некоторые фанаты отнеслись к этому эмоциональному проявлению Пивоварова критически.

«Честно говоря очень хотелось на концерт, но после таких видео желание исчезло. Это адекватное поведение?; Бедный охранник 😂; Как для меня, это уже перебор. Скоро пойдет по головам людей;

Зачем это делать? Много раз можно так бегать, а однажды может случиться такая беда, что на всю жизнь калекой остаться; Зачем подвергать людей опасности? Бедный телохранитель».

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