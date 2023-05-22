Маша Єфросиніна поділилася своїми роздумами про подорож. Зірка поділилася думками у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"У мене друзі розділилися на тих, хто тільки за кермом їде і тих, хто тільки на поїзді. Плюси авто – швидкість. Але то зараз дуже умовно, бо знову шалені черги на кордонах. Переваги поїзда – ліг та роби нічого. Мрій про запахи улюбленого Києва, складай свій графік, слухай музику і пий чайок. Так, ніч безсонна, бо саме потрапляє на проходження кордонів. Сьогодні вперше вставила у вуха беруші. Так прикордонник тряс мене за ноги. Потім узяв мій паспорт і розгубився. , - Написала Маша Єфросиніна.

"Я взагалі стаю якоюсь блаженною, коли під'їжджаю до рідної землі. Бо стільки всього відбуватиметься вже від завтра. Так, ночей з обстрілами боюся, але наступатиме ранок і моє життя наповнюватиметься важливими подіями та цікавими зустрічами", - продовжила Маша. Єфросиніна.

"Ну і день народження хочу відзначити вдома! Є в мене надія - одна велика... Що дехто зможе вирватися мене привітати", - продовжила Маша Єфросиніна, натякаючи на приїзд із фронту свого чоловіка Тимура Хромаєва.

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