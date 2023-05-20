На своей странице в Instagram Мария Ефросинина прокомментировала интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ведущему программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову.

"Даже скрывать не буду, что на месте Дмитрия Комарова мечтала быть я) Но это не отменяет тот факт, что редкое интервью с моим личным богом Валерием Федоровичем Залужным заслуживает вашего внимания. Конечно, его нужно посмотреть полностью на канале Димы «Мир наизнанку»", — советует Маша Ефросинина.

Мария Ефросинина решила поделиться с украинцами нарезкой важнейших, по ее мнению, моментов из полного интервью.

"Но я смонтировала для вас 4 минуты ответов главнокомандующего на вопросы, которые яростно триггерят меня: почему эти изверги нас так жестоко уничтожают? За счет чего и кого мы держимся против многочисленной (надо признать) нечисти? И какой план? Очень вдохновляет и придает уверенности!", - добавила Ефросинина.

Украинцы в комментариях поддержали Машу Ефросинину и выражают свое восхищение Валерием Залужным:

"Когда смотрела, несколько раз плакала. Боль в его глазах невозможно скрыть. Боль, которую чувствует каждый из нас, но скрывает за улыбкой, макияжем или сильным мужским лицом";

"Голос Залужного, как отдельный вид искусства 😍";

"Невероятный мужчина и профессиональный генерал, нам очень повезло, благодаря таким защитникам мы победим!".

Последние новости Украины:

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.