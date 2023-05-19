Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина метко ответила не только хейтерам, но и показала, как ее "арестовали" за труды.

Известнпя ведущая Маша Ефросинина поделилась историей, которая у нее "наболела" за последнее время. Особенно артистку возмутил и задел комментарий в сети, когда ее обвинили в бездействии, к своему ответу аудитории Ефросинина подошла с юмором.

«Вчера наткнулась на коммент: «Да что там Ефросинина делает кроме того, что пи..дит?» И если наше фейсбук-сообщество непрестанно меня сношает (там, на самом деле вообще не важно, сколько и что ты делаешь), то в мордоре так называемые «органы» разглядели в моих вербальных актах угрозу их «великой империи» и преступление, влекущее уголовное дело и, внимание, «заочный» арест!» - поделилась Ефросинина не без иронии.

Ее насмешил сам факт заочного ареста, ведь это выглядит довольно смешно – Ефросинина точно не собирается ехать в рф:

«Это чтоб что? Чтобы содрогнулась новая *опа киркорова, чтобы не повадно было местной сабле даже думать рты открывать? Но меня, конечно, не может не радовать! Продолжаем в том же духе – говорим правду, не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!» - заявила Ефросинина после увиденных новостей о ней.

Ранее мы писали, сын Маши Ефросининой Александр травмировался из-за мамы. Маша Ефросинина случайно разлила на него кофе в поезде, после чего пришлось ехать в больницу за помощью.

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.