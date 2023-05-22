Маша Ефросинина поделилась своими размышлениями о поездке в поезде. Звезда поделилась мыслями в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"У меня друзья разделились на тех, кто только за рулем едет и тех, кто только на поезде. Плюсы авто - скорость. Но то сейчас очень условно, ибо снова бешенные очереди на границах. Преимущества поезда - лег и делай ничего. Мечтай о запахах любимого Киева, складывай свой график, слушай музыку и пей чаек. Так, ночь бессонная, ибо именно попадает на прохождение границ. Сегодня впервые вставила в уши беруши. Так пограничник тряс меня за ноги. Потом взял мой паспорт и растерялся. Это было мило", - написала Маша Ефросинина.

"Я вообще становлюсь какой-то блаженной, когда подъезжаю к родной земле. Ибо столько всего будет происходить уже от завтра. Да, ночей с обстрелами боюсь, но будет наступать утро и моя жизнь будет наполняться важными событиями и интересными встречами", - продолжила Маша Ефросинина.

"Ну и день рождения хочу отметить дома! Есть у меня надежда - одна большая... Что кое-кто сможет вырваться меня поздравить", - продолжила Маша Ефросинина, намекая на приезд из фронта своего мужа Тимура Хромаева.

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