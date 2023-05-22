Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Квіткова виклала кадри із гарячої фотосесії на пляжі Майамі.

Як видно, на нових фотографіях Дашу Квіткову зображено на красивому просторому пляжі та біля дерев'яного будиночка. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому крихітному купальнику, який ледве прикриває принади та підкреслює ідеальну фігуру. Волосся Даша Квіткова розпустила, вони розпатлані вітром, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Даша Квіткова написала: "baywatch". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати гарячі фото блогерки:

"Якби ви були моєю колишньою, після цих фото я б гірко заплакала".

"Така щаслива, що аж бісить".

"Дуже підходить колір купальника".

"Справжня рятівниця Малібу".

"Результати праці над собою – це вогонь".

"Вам дуже підходить цей колір".

"Правильно, насамперед потрібно любити себе та працювати над собою".

"Неймовірна краса душі та тіла. Кохання".

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