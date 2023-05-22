Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила кадры с горячей фотосессии на пляже Майами.
Как видно, на новых фотографиях Даша Квиткова запечатлена на красивом просторном пляже и у деревянного домика. Перед камерой она появилась в соблазнительном крошечном купальнике, который едва прикрывает прелести и подчеркивает идеальную фигуру. Волосы Даша Квиткова распустила, они растрепаны ветром, а на ее лице нет макияжа.
В подписи к публикации Даша Квиткова написала: "baywatch". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать горячие фото блогерши:
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"Если бы вы были моей бывшей, после этих фото я бы горько заплакала".
"Такая счастливая, что аж бесит".
"Очень подходит цвет купальника".
"Настоящая спасительница Малибу".
"Результаты труда над собой – это огонь".
"Вам очень подходит этот цвет".
"Правильно, в первую очередь нужно любить себя и работать над собой".
"Невероятная красота души и тела. Любовь".
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