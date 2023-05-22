Відома ведуча Маша Єфросиніна після новини про заочний арешт у Росії посміялася з реакції хейтерів і продовжила публікувати нові відео в мережі. Артистка цього разу порушила значні теми для суспільства.

«Випуск, який розповідає про українських жінок, які повністю змінили своє життя. І не скаржаться на нього, а продовжують працювати заради інших… Ми з olbalaban пишаємось імі- пам'ятаємо, як не могли розлучитися з кожною героїнею після запису, ще довго сиділи та розмовляли.

І ми, видавши цей спецвипуск, завжди знатимемо, що зробили те, що вважаємо сьогодні важливим. Подивіться і ви, щоби надихнутися силою наших українок!» – написала Єфросиніна під кадрами.

Під відео українці також поділилися враженнями від ролика Єфросініної із справді сильними жінками:

«Дуже важливий та цікавий випуск; Це – найкращий випуск "Іспиту"! Маріє, дякую вам; Жінки дуже надихають, але це перестрибування з героїні на героїню для мене виявилося дуже виснажливим; А це нормально з психічного погляду нічого не боятися?».

Також Єфросиніна не без іронії записала відео в Інстаграм та зробила кілька цікавих підписів.

«Додому…» - коротко написала Єфросиніна останній пост і опублікувала свої незвичайні «прізвиська».

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Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна і Полякова заговорили про свої понти і "запеклий" облом.

Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.