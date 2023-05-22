Известная ведущая Маша Ефросинина после новости о заочном аресте в россии посмеялась над реакцией хейтеров и продолжила публиковать новые видео в сети. Артистка в этот раз подняла значимые темы для общества.

«Выпуск, рассказывающий об украинских женщинах, полностью изменивших свою жизнь. И не жалуются на него, а продолжают работать ради других… Мы с olbalaban гордимся ими- помним, как не могли расстаться с каждой героиней после записи, еще долго сидели и разговаривали.

И мы, издав этот спецвыпуск, всегда будем знать, что сделали то, что считаем сегодня важным. Посмотрите и вы, чтобы вдохновиться силой наших украинок!» - написала Ефросинина под кадрами.

Под видео украинцы также поделились впечатлениями от ролика Ефросининой с действительно сильными женщинами:

«Очень важный и интересный выпуск; Это – лучший выпуск "Экзамена"! Мария, спасибо вам; Женщины очень вдохновляют, но это перепрыгивание с героини на героиню для меня оказалось очень изнурительным; А это нормально с психической точки зрения ничего не бояться?».

Также Ефросинина не без иронии записала видео в Инстаграм и сделала несколько интересных подписей.

«Домой…» - коротко написала Ефросинина последний пост и опубликовала свои необычные «прозвища».

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Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

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