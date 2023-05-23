Як гарно! Захотілося на вікенд в столицю. І ви дуже класна особистість

Українська телеведуча Катерина Осадча частенько ділиться з особистими підписниками фото та відео в Інстаграм. Кілька годин тому знаменитість показала кадри з української столиці – Києва, де Катя Осадча зізналася у коханні.

В одному відео Катя Осадча зібрала кадри з прогулянки київськими вуличками. Можна побачити пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, Арку Свободи українського народу, центр Хрещатика та Національний ботанічний сад. Там ходять українці, насолоджуючись потеплінням погоди та виглядом квітучих дерев.

Катя Осадча була не сама, компанію їй склав улюблений чоловік Юрій Горбунов. Знаменитість зізналася, що таким мальовничим відео вона хотіла зізнатися у коханні до Києва.

"Визнання у коханні Києву. Дякую, що стоїш, захищаєш. Місто сили", - підписала відео Катя Осадча.

У коментарях користувачі мережі також захопилися українською столицею, але не забули написати компліменти для знаменитості:

"Як гарно! Захотілося на вікенд в столицю. І ви дуже класна особистість", "Саме такі ж почуття", "Наше рідне місто. Люблю тебе дуже сильно. Ти могутній, сильний, яскравий і непереможний".

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