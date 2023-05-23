Украинская телеведущая Екатерина Осадчая частенько делится с подписчиками личными фото и видео в Инстаграм. Несколько часов назад знаменитость показала кадры из украинской столицы - Киева, где Катя Осадчая призналась в любви.
В одном видео Катя Осадчая собрала кадры из прогулки по киевским улочкам. Можно увидеть пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, Арку Свободы украинского народа, центр Хрещатика и Национальный ботанический сад. Там прогуливаются украинцы, наслаждаясь потеплением погоды и видом цветущих деревьев.
Катя Осадчая была не одна, компанию ей составил любимый муж Юрий Горбунов. Знаменитость призналась, что таким живописным видео она хотела признаться в любви к Киеву.
"Признание в любви Киеву. Спасибо, что стоишь, защищаешь. Город силы", - подписала видео Катя Осадчая.
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В комментариях пользователи сети также восхитились украинской столицей, но не забыли написать комплименты для знаменитости:
"Как красиво! Захотелось на уикенд в столицу. И вы очень классная личность", "Именно такие же чувства", "Наш родной город. Люблю тебя очень сильно. Ты могучий, сильный, яркий и непобедимый".
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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
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