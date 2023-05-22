Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Даша Квіткова виклала відео, на якому показала, як треба одягатися.

Як відомо, кілька днів тому Даша Квіткова почала постити фотосесії з Майамі, куди вирушила на відпочинок. Отже тепер показала відео, як вбирається для походу за кавою там же.

Спочатку перед камерою Даша Квіткова з'явилася у спокусливому комплекті спідньої білизни, яка наголосила на її ідеальній фігурі, а потім почала одягатися. Для прогулянки блогерка обрала модний блакитний костюм вільного спортивного стилю, який доповнила білими кросами. Волосся Даша Квіткова зібрала в недбалий пучок, а на обличчя одягла модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації блогерка записала: "Мчу за кавою". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Не втомлюся дивитися на твою фігуру, це дуже надихає мене на здорові думки".

"Дивлюся, гарна дівчина, яка добре схудла, але яку інформацію та мотивацію несе у собі далі?".

"Комплект спідньої білизни - відпад. Ось ніколи не питала, Але, цього разу не втримаюся, звідки?".

"Даша, дуже давно за тобою стежу, було багато цікавого, але останнім часом ти тільки бігаєш у трусах! Зверни увагу! Без образ".

"Я думала сьогодні пропустити тренування, але подивилася на Дашу і пішла збиратися до залиця".

"Ось прямо дратуєш своєю ідеальною фігурою".

"Дякую, дуже надихаюче".

"Зараз у Майамі дуже спекотно у такому костюмі".

"Чому вона завжди роздягнена?".

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