Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила видео, на котором показала, как нужно одеваться.

Как известно, несколько дней назад Даша Квиткова начала постить фотосессии из Майами, куда отправилась на отдых. Так что теперь показала видео, как наряжается для похода за кофе там же.

Сначала перед камерой Даша Квиткова появилась в соблазнительном комплекте нижнего белья, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру, а затем начала одеваться. Для прогулки блогерша выбрала модный голубой костюм свободного спортивного стиля, который дополнила белоснежными кроссами. Волосы Даша Квиткова собрала в небрежный пучок, а на лицо надела модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации блогерша записала: "Мчу за кофе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Не устану смотреть на твою фигуру, это очень вдохновляет меня на здоровые мысли".

"Смотрю, красивая девушка, которая хорошо похудела, но какую информацию и мотивацию несет в себе дальше?".

"Комплект нижнего белья – отпад. Вот никогда не спрашивала, Но, на этот раз не удержусь, откуда?".

"Даша, очень давно за тобой слежу, было много интересного, но в последнее время ты только бегаешь в трусах! Обрати внимание! Без обид".

"Я думала сегодня пропустить тренировку, но посмотрела на Дашу и пошла собираться в зальчик".

"Вот прямо бесишь своей идеальной фигурой".

"Спасибо, очень вдохновляющее".

"Сейчас в Майами очень жарко в таком костюме".

"Почему она всегда раздета?".

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