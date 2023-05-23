Українська артистка, переможниця "Євробачення" Джамала нещодавно випустила новий альбом Qırım. Кілька годин тому виконавиця поділилася в Інстаграм, хто став натхненням для неї під час написання альбому. Джамала визнала, що пісні звучать так пронизливо і емоційно завдяки силі і натхненню величезної кількості людей.

Так, Джамала розповіла, що особливо її підтримувала сім'я, яка навчила її, як не спати, плакати, радіти, розчаровуватися і, тримаючись за близьких, знову починати спочатку. Особливу подяку співачка висловила коханому чоловікові.

"Сеїт-Бекір - без тебе нічого, абсолютно нічого б цього не було. Скільки ж ми зробили разом для Qırım, Аллахіме! Люблю тебе!", - зворушливо написала Джамала.

Також артистка подякувала своїй команді, яка працювала з нею над написанням музики та слів до пісень з альбому. До того ж співачка Джамала була вдячна всім своїх шанувальникам: "Дякую всім, хто дасть собі шанс послухати, зрозуміти через цю музику і себе".

До того ж, до публікації Джамала додала фото людей, яким присвятила пост. Шанувальники в коментарях писали, наскільки сильно їм сподобалися пісні з нового альбому:

"Миле фото, тепер ми знаємо, хто допомагав вам", " Це історична подія в історії кримськотатарської музики. Вона звучала на такому рівні - по всьому світу. Ми пишаємося тобою", "Це кохання".

Останні новини України:

Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Джамала кардинально змінила імідж та показала результат.

Як Politeka повідомляла, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.