Украинская артистка, победительница "Евровидение" Джамала недавно выпустила новый альбом Qırım. Несколько часов назад исполнительница поделилась в Инстаграм кто стал вдохновением для нее во время написания альбома. Джамала признала, что песни звучат так пронзительно и эмоционально благодяря силе и вдохновению огромному колличеству людей.

Так, Джамала рассказала, что особенно ее поддерживала семья, которая научила ее, как бодрствовать, плакать, радоваться, разочаровываться и, держась за близких, снова начинать сначала. Особенную благодарность певица высказала любимому мужу.

"Сеит-Бекир - без тебя ничего, абсолютно ничего бы этого не было. Сколько же мы сделали вместе для Qırım, Аллахим! Люблю тебя!", - трогательно написала Джамала.

Также артистка поблагодарила свою команду, которая работала с ней над написанием музыки и слов к песням из альбома. Ко всему прочему певица Джамала была благодрна всем свои поклонникам: "Благодарю всех, кто даст себе шанс послушать, понять через эту музыку и себя".

К тому же к публикации Джамала добавила фото людей, которым посвятила пост. Поклонники в комментариях писали насколько сильно им понравились песни из нового альбома:

"Милые фото, теперь мы знаем, кто помогал вам", " Это историческое событие в истории крымскотатарской музыки. Она звучала на таком уровне - по всему миру. Мы гордимся тобой", "Это любовь".

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Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.