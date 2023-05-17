Звезда "Евровидения" Джамала показала, как прошел конкурс в Ливерпуле, поделившись кадрами. Звезда опубликовала их в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"За кулисами", - написала звезда "Евровидения" Джамала.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии звезде "Евровидения" Джамале:

"Украинцы невероятны. Всегда на самом высоком уровне";

"Самые любимые и лучшие наши люди!";

"Как в песне и на полотенце чрево то любовь, а черное то печаль";

"Походу Евровидения выиграл Фролов. Гений!!!!";

"Джамала с Саниной как сестры. Требуем дуэт".

Стоит отметить, звезда "Евровидения" Джамала - известная украинская певица, которая стала триумфатором международного конкурса в 2016 году. Тогда звезда спела песню 1944, в которой рассказала историю своей семьи, которую депортировали вместе с другими крымскими татарами из Крыма. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А недавно звезда показала вывеску, где презентовала свой альбом о Крыме.

"Это я смотрю на вас на экране. В центре смелости мира – Киеве. Приглашаю к прослушиванию, чтобы оказаться в мире моего нового альбома Qırım", - написала звезда.

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