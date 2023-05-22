Танцівниця Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" вирішила залишити знову Україну. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Так почалося моє повернення до Австрії. Погода була відповідна. Знаю, що скоро приїду додому ще. Так легше", - написала танцівниця Олена Шоптенко із "Танців із зірками".
"А ще я мала одну важливу зупинку, про неї хочу вам все розповісти", - додала танцівниця Олена Шоптенко із "Танців із зірками" та показала, як під'їхала до кордону.
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"Познайомилася з командою благодійного фонду "Твоя опора". Притулок у Львові приймає українців, які виїхали в нікуди", - продовжила танцівниця Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" та показала представницю фонду.
"Я в захваті від того, що робить команда і як дбати про людей. Сподіваюся на майбутні спільні проекти. Притулок забезпечує мешканців усім необхідним. Гаряче харчування, необхідними засобами гігієни та медикаментами", - написала зірка ще в одному сторісі і показала внутрішні приміщення притулку. де стояли ліжка.
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