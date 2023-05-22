На своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" показала простий комплекс вправ на віджимання, які допоможуть пропрацювати майже всю верхню частину тіла.

Активне навантаження під час цього тренування від зірки "Танці з зірками" Гвоздьової отримують грудні м’язи, дельтовидні м’язи, трицепси і біцепси. Крім того, торс утримується в напруженому стані, завдяки чому працює прямий м’яз живота, м’язи корпусу і попереку.

"Потрібно прийняти упор лежачи, впираючись на прямі руки з китицями, розведеними на ширину плечей. Долоні розташуйте паралельно одна одній. М’язи грудей і кора при виконанні вправи повинні бути напруженими. Спину тримайте прямо, але при цьому в області попереку зберігайте легкий природний прогин. Лікті можете злегка відвернути від корпусу, але сильно не притискайте їх до підлоги. Погляд направляйте вперед. Шию напружуйте, але не надмірно", — пояснила Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками".

Зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова також додала, що якщо ставити кисті ширше плечей, то ви будете активно опрацьовувати трицепс, дельтоподібний передній м’яз, але велике навантаження отримує зовнішня частина грудних м’язів.

"Дихайте глибоко, спокійно і розмірено. Не затримуйте дихання!", — наголосила Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками".

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