На своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" показала простой комплекс упражнений на отжимания, которые помогут проработать почти всю верхнюю часть тела.

Активную нагрузку во время этой тренировки от звезды "Танці з зірками" Гвоздевой получают грудные мышцы, дельтовидные мышцы, трицепсы и бицепсы. Кроме того, торс удерживается в напряженном состоянии, благодаря чему работает прямая мышца живота, мышцы корпуса и поясницы.

"Нужно принять упор лежа, упираясь на прямые руки с кистями, разведенными на ширину плеч. Ладони расположите параллельно друг другу. Мышцы груди и кора при выполнении упражнения должны быть напряженными. Спину держите прямо, но при этом в области поясницы сохраняйте легкий естественный прогиб. Локти можете слегка отвести от корпуса, но сильно не прижимайте их к полу. Взгляд направляйте вперед. Шею напрягайте, но не чрезмерно", — объяснила Илона Гвоздева из "Танці з зірками".

Звезда шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева также добавила, что если ставить кисти шире плеч, то вы будете активно прорабатывать трицепс, дельтовидную переднюю мышцу, но большую нагрузку получает наружная часть грудных мышц.

"Дышите глубоко, спокойно и размеренно. Не задерживайте дыхание!", - подчеркнула Илона Гвоздева из "Танці з зірками".

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