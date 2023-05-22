Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко запропонував варіант швидкого чізкейку. За словами «Майстер Шефа» Клопотенко, якщо ви любите чізкейк, то швидше за все стикалися з проблемою його правильного охолодження. Важливо пам'ятати, що процес остигання чізкейку вимагає часу і терпіння, щоб уникнути можливого розтріскування через різкий перепад температур.

Для приготування класичного чізкейку за рецептом «Майстер Шефа» Клопотенко вам знадобляться наступні інгредієнти:

700 г кисломолочного сиру 9%

3 яйця

150 мл сметани 20%

150 г цукру

1 столова ложка борошна

10 г ванільного цукру

Для пісочного підстави:

160 г пісочного печива

30 г цукру

50 г вершкового масла|мастила| 82,5% (+20 г для змащування форми)

Ось покроковий рецепт приготування класичного чізкейку від «Мастер Шефа» Клопотенко:

Крок 1: Підготовка піскової основи

Розм'якшіть 70 г вершкового масла|мастила| 82,5% і включіть духову шафу для розігріву до 180 градусів. Подрібніть 160 г пісочного печива у блендері до отримання крихт.

У миску перекладіть пісочні крихти, додайте 30 г цукру та розм'якшене вершкове масло. Добре перемішайте, щоб інгредієнти об'єдналися і вийшло піщане тісто, що ліпиться.

Підготуйте круглу роз'ємну форму, застелите дно пергаментним папером і змастіть внутрішню поверхню вершковим маслом. Викладіть приготовлену пісочну основу у форму, рівномірно утрамбуйте її руками.

Мастер Шеф Клопотенко додає, поставте форму в розігріту духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів.

Крок 2: Приготування начинки

У чашу блендера додайте 700 г кисломолочного сиру 9%, 3 яйця, 150 мл сметани 20%, Додайте також 150 г цукру та 10 г ванільного цукру. Перебийте інгредієнти у блендері до отримання ніжної та однорідної маси. Додайте 1 столову ложку борошна та перемішайте силіконовою лопаткою, щоб інгредієнти добре з'єдналися.

Крок 3: Складання та випікання

Після того, як пісочна основа пропеклася в духовці, залиште її охолонути у формі протягом 10 хвилин. Потім, як рекомендує «Мастер Шеф» Клопотенко, акуратно перекладіть сирну начинку на пісочну основу, що охолола.

Крок 4: Продовження випікання

Випікайте чізкейк 10 хвилин при температурі 180 градусів у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагрівання. Потім знизьте температуру до 120 градусів і готуйте ще 30 хвилин. «Мастер Шеф» Клопотенко нагадує, чизкейк має підрум'янитися зверху і трохи відійти від бортиків форми.

Крок 5: Охолодження та сервірування

Вийміть готовий чізкейк із духовки та повністю остудіть його у формі при кімнатній температурі. Потім обережно пройдіть ножем з боків форми, щоб чізкейк легко відокремився від стінок. Зніміть роз'ємну форму і наріжте чизкейк на порційні шматочки.

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