Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил вариант быстрого чизкейка. По словам «Мастер Шефа» Клопотенко, если вы любите чизкейк, то, скорее всего, сталкивались с проблемой его правильного остывания. Важно помнить, что процесс остывания чизкейка требует времени и терпения, чтобы избежать возможного растрескивания из-за резкого перепада температур.

Для приготовления классического чизкейка по рецепту «Мастер Шефа» Клопотенко вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 700 г кисломолочного творога 9%
  • 3 яйца
  • 150 мл сметаны 20%
  • 150 г сахара
  • 1 столовая ложка муки
  • 10 г ванильного сахара

Для песочного основания:

  • 160 г песочного печенья
  • 30 г сахара
  • 50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазывания формы)

Вот пошаговый рецепт приготовления классического чизкейка от «Мастер Шефа» Клопотенко:

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Шаг 1: Подготовка песочного основания

Размягчите 70 г сливочного масла 82,5% и включите духовой шкаф для разогрева до 180 градусов. Измельчите 160 г песочного печенья в блендере до получения крошек.

В миску переложите песочные крошки, добавьте 30 г сахара и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты объединились и получилось лепящееся песочное тесто.

Подготовьте круглую разъемную форму, застелите дно пергаментной бумагой и смажьте внутреннюю поверхность сливочным маслом. Выложите приготовленное песочное основание в форму, равномерно утрамбуйте его руками.

«Мастер Шеф» Клопотенко добавляет, поставьте форму в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 2: Приготовление начинки

В чашу блендера добавьте 700 г кисломолочного творога 9%, 3 яйца, 150 мл сметаны 20%, Добавьте также 150 г сахара и 10 г ванильного сахара. Перебейте ингредиенты в блендере до получения нежной и однородной массы. Добавьте 1 столовую ложку муки и перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Шаг 3: Сборка и выпекание

После того, как песочное основание пропеклось в духовке, оставьте его остыть в форме в течение 10 минут. Затем, как рекомендует «Мастер Шеф» Клопотенко, аккуратно переложите творожную начинку на остывшее песочное основание.

Шаг 4: Продолжение выпекания

Выпекайте чизкейк 10 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Затем снизьте температуру до 120 градусов и готовьте еще 30 минут. «Мастер Шеф» Клопотенко напоминает, чизкейк должен подрумяниться сверху и слегка отойти от бортиков формы.

Шаг 5: Остывание и сервировка

Выньте готовый чизкейк из духовки и полностью остудите его в форме при комнатной температуре. Затем осторожно пройдите ножом по бокам формы, чтобы чизкейк легко отделился от стенок. Снимите разъемную форму и нарежьте чизкейк на порционные кусочки.

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