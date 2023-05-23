Популярна українська блогерка та власниця турагентства Анна Богдан, яка була переможницею шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, з яким деякий час будувала стосунки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ганна Богдан поділилася гарячими знімками з нової фотосесії, на яких постала в незвичайному образі і показала всю свою красу.
Як видно, на нових знімках Анна Богдан знята на затишному балкончику в чудову сонячну погоду із соковитою зеленню на тлі. Перед камерою блогерка з'явилася в коротенькій білій сукні у чорних горошок незвичайного фасону. Це вбрання наголосило і на фігурі, і на декольте, і на довгих розкішних ногах дівчини. Волосся Анна Богдан розпустила і акуратно уклала, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Анна Богдан написала: "Тут підлетіли нові фотографії". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фотографії блогерки, засинаючи її компліментами:
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"Яка гарна постать, вогонь".
"Розкішна".
"Красуня".
"Плаття клас!".
"Ці ноги просто вогонь".
"Неймовірні фото".
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