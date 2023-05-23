Популярная украинская блогерша и собственница турагентства Анна Богдан, которая была победительницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, с которым некоторое время строила отношения, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Богдан поделилась горячими снимками из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе и показала все свои прелести.

Как видно, на новых снимках Анна Богдан запечатлена на уютном балкончике в прекрасную солнечную погоду с сочной зеленью на фоне. Перед камерой блогерша появилась в коротеньком белом платье в черных горошек необычного фасона. Этот наряд подчеркнул и фигуру, и декольте, и длинные роскошные ноги девушки. Волосы Анна Богдан распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Анна Богдан написала: "Здесь подлетели новые фотографии". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новый фотографии блогерши, засыпая ее комплиментами:

"А куда девался Миша? Все хорошо у вас?".

"Они разошлись уже давно".

"Как офигенно".

"Шикарная женщина".

"Какая красивая фигура, огонь".

"Роскошная".

"Красотка".

"Платье класс!".

"Эти ноги просто огонь".

"Невероятные фото".

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