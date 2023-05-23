Популярная украинская блогерша и собственница турагентства Анна Богдан, которая была победительницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, с которым некоторое время строила отношения, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Богдан поделилась горячими снимками из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе и показала все свои прелести.
Как видно, на новых снимках Анна Богдан запечатлена на уютном балкончике в прекрасную солнечную погоду с сочной зеленью на фоне. Перед камерой блогерша появилась в коротеньком белом платье в черных горошек необычного фасона. Этот наряд подчеркнул и фигуру, и декольте, и длинные роскошные ноги девушки. Волосы Анна Богдан распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Анна Богдан написала: "Здесь подлетели новые фотографии". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новый фотографии блогерши, засыпая ее комплиментами:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Оккупанты пошли в наступление: где сейчас развернулись основные бои
Украинцам начали блокировать банковские карточки, кто в зоне риска: "С мая 2023 года..."
После "Искандеров" и С-300 россияне запустили еще "шахеды": что известно о разрушениях
"Он всех удивит": Залужный готовит "сюрприз" оккупантам во время контрнаступления
"А куда девался Миша? Все хорошо у вас?".
"Они разошлись уже давно".
"Как офигенно".
"Шикарная женщина".
"Какая красивая фигура, огонь".
"Роскошная".
"Красотка".
"Платье класс!".
"Эти ноги просто огонь".
"Невероятные фото".
Последние новости Украины:
Напомним, "Нежность и сила в одном": "Холостячка" Огневич в новом образе заинтриговала необычным видео.
Как сообщала Politeka, "Мое лицо, когда…": Анатолий Анатолич попал в неприятную ситуацию и раскрыл подробности.
Также Politeka писала, что "Дарю вам": Позитив представил первый сольный трек, Никитюк, Монатик и Дорофеева отреагировали.