Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина нерідко стикається з критикою, оскільки активно публікує нові кадри у мережі. Нещодавно вона потрапила до скандалу через те, що показала роботу ППО, проте замість вибачень почала звинувачувати інших українців і різко відреагувала на зауваження на свою адресу.

На цей раз "Холостячка" Мішина похвалилася розвагами свого сина у вільний час. До цього Мішина також показувала, як дозволяє маленькій дитині сідати за кермо на дорозі, хоч це незаконно та небезпечно.

"Коли син вирішив стати аерочемпіоном 🔥" - написала Мішина під кадрами.

У мережі висловили свою думку після побачених розваг дитини артистки:

«Підкажіть будь ласка, де це 🔥; Дуже важливо дарувати дітям такі приємні емоції, особливо у такий важкий час; Як ця штука називається? 😍 і де вона знаходиться?; А де це?; Вау! Дуже круто!;

Ооо як я розумію, через кілька днів теж 🥰 це кайф; Як круто 👍🏽 😍; Навчи перевзутися в польоті; Вау, це дуже круто».

Раніше "Холостячка" Мішина вирішила висловитися детальніше про те, що думає про скандальну ситуацію. Вона додала, що за ці два дні було багато внутрішніх процесів, які варто було б переосмислити.

«Від відчуття тривоги та розгубленості до прийняття, осмислення та бажання говорити. Але урок пройдено. Не завжди ти можеш бути прикладом позитивної поведінки, іноді відбуваються ситуації, коли ти припускаєшся помилок» - заявила Мішина.

Останні новини України:

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.