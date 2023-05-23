Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина нередко сталкивается с критикой, поскольку активно публикует новые кадры в сети. Недавно она попала в скандал из-за того, что показала работу ПВО, однако вместо извинений стала обвинять других украинцев и резко отреагировала на замечания в свой адрес.
В этот раз "Холостячка" Мишина похвалилась развлечениями своего сына в свободное время. До этого Мишина также показывала, как разрешает малекому ребенку садиться за рулю на дороге, хотя это незаконно и небезопасно.
«Когда сын решил стать аэрочемпионом 🔥» - написала Мишина под кадрами.
В сети выразили свое мнение после увиденных развлечений ребенка артистки:
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«Подскажите пожалуйста где это 🔥; Очень важно дарить детям такие приятные эмоции, особенно в столь тяжелое время; Как эта штука называется? 😍 и где она находится?; А где это?; Вау! Очень круто!;
Ооо как я понимаю, несколько дней спустя тоже 🥰 это кайф; Как круто 👍🏽 😍; Научи переобуваться в полете👏; Вау, это очень круто».
Ранее "Холостячка" Мишина решила высказаться детальнее о том, что думает по поводу скандальной ситуации. Она добавила, за эти два дня было много внутренних процессов, которые следовало бы переосмыслить.
«От ощущения тревоги и растерянности к принятию, осмыслению и желанию говорить. Но урок пройден. Не всегда ты можешь быть примером положительного поведения, иногда происходят ситуации, когда ты допускаешь ошибки» - заявила Мишина.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.