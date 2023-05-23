Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатолич розмістив нову посаду, в якій розповів про те, як його право голосу заглушають у соціальній мережі. Ведучий Анатолій поділився, як нещодавно його знову заблокували.
«Мене знову забанили в інста, і знову розбанили. Я вже не знаю, що постити. За що мене в черговий раз звідси поженуть, і, може, вже не візьмуть назад. Так, там у головному офісі в США не хочуть бачити, що у нас тут творять «вони».
Про них взагалі або нічого, або добре. Бо інстаграм не місце для цькування та агресії. Так і є. Мій інстаграм був завжди про сім'ю, про моїх прекрасних дітей, про мої подорожі та мою чудову роботу. Про мої цінності.
Я дякую Богу та ЗСУ, що моя сім'я зараз зі мною. Так менше подорожей, і роботу я втратив разом із каналом «Україна», але цінності вийшли на перший план» - поділився Анатолич.
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Він додав, що при цьому цінність має говорити правду бути зі своїми людьми у складний час. Доносити важливе і говорити з людьми тут, за допомогою Інстаграм, проте через позицію Інстаграм українці не можуть говорити правду і висловити своє реальне ставлення, що дуже засмучує.
Анатолич також постарався висловитися перед аудиторією, отримавши багато слів на свою адресу.
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