В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил новый пост, в котором рассказал о том, как его право голоса заглушают в социальной сети. Ведущий Анатолич поделился, как недавно его снова заблокировали.

«Меня снова забанили в инста, и снова разбанили. Я уже не знаю, что постить. За что меня в очередной раз отсюда погонят, и, может, уже обратно не возьмут. Да, там в головном офисе в США не хотят видеть что у нас здесь творят «они».

О «них» вообще либо ничего, либо хорошо. Ибо инстаграмм не место для травли и агрессии. Так и есть. Мой инстаграмм был всегда о семье, о моих прекрасных детях, о моих путешествиях и моей замечательной работе. О моих ценностях.

Я благодарю Бога и ВСУ, что моя семья сейчас со мной. Так меньше путешествий, и работу я потерял вместе с каналом Украина, но ценности вышли на первый план» - поделился Анатолич.

Он добавил, что при этом ценность имеет говорить правду, быть со своими людьми в сложное время. Доносить важное и говорить с людьми здесь, с помощью Инстаграм, однако из-за позиции Инстаграм украинцы не могут говорить правду и высказать свое реальное видение, что очень удручает.

Анатолич также постарался высказаться перед аудиторией, получив много слов в свой адрес.

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