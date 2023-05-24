Відома актриса Ганна Саліванчук, яка нещодавно отримала багато критики через останні фото у мережі, вирішила поділитися рецептом в Інстаграм. Однак посаду Саліванчука оцінили далеко не всі в мережі.

Саліванчук запропонувала приготувати напівготові панкейки:

«Чому вони круті: готують 2-3 хвилини у мікрохвильовій печі, це український виробник, який на ринку вже 25 років, панкейки – це смачний трендовий продукт

Не потрібно витрачати час на смаження, достатньо додати цікаві інгредієнти та крутий сніданок готовий. Окрім стандартних сметани, згущеного молока та варення, пропоную вам взяти на озброєння ще ці два соуси» - написала Саліванчук.

Вона запропонувала два варіанти соусу:

Бананово-полуничний соус

Інгредієнти:

✅банан – 1 шт.

✅Полуниця-3 шт

✅вершки – 200 мл

✅сахар – 2–3 ст. л.

Апельсиновий соус

Інгредієнти:

✅вода – 0,5 л

✅апельсин – 1 шт.

✅цукор за смаком

✅лимонна кислота – щіпка

✅крохмаль – 1,5-2 ст. л.

Однак у мережі на посаду Саліванчук відреагували по-різному:

«Тож купую Андрюшу ці панкейки 👌🏻; Я думала Ви самі готуватимете, смажитимете панкейки; А чому панкейки куплені?; Якось не апетитно; виглядає апетитно".

станні новини України:

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.