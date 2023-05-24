Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила много критики из-за последних фото в сети, решила поделиться рецептом в Инстаграм. Однако пост Саливанчук оценили далеко не все в сети.
Саливанчук предложила приготовить полуготовые панкейки:
«Почему они крутые: готовят 2-3 минуты в микроволновке, это украинский производитель, который на рынке уже 25 лет, панкейки – это вкусный трендовый продукт
Не нужно тратить время на жарку, достаточно добавить интересные ингредиенты и крутой завтрак готов. Кроме стандартных сметаны, сгущенки и варенья, предлагаю вам взять на вооружение еще эти два соуса» - написала Саливанчук.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Атака на Белгород: что происходит прямо сейчас и могут ли ВСУ зайти в россию
Оккупанты пошли в наступление: где сейчас развернулись основные бои
Украинцам начали блокировать банковские карточки, кто в зоне риска: "С мая 2023 года..."
"Поняли, что ПВО Киева не пробить": россияне перенесли точку удара, какая область в наибольшей опасности
Она предложила два варианта соуса:
Бананово-клубничный соус
Ингредиенты:
- ✅банан – 1 шт.
- ✅Клубника- 3 шт
- ✅сливки – 200 мл
- ✅сахар – 2–3 ст. л.
Апельсиновый соус
Ингредиенты:
- ✅вода – 0,5 л
- ✅апельсин – 1 шт.
- ✅сахар по вкусу
- ✅лимонная кислота – щепотка
- ✅крахмал – 1,5-2 ст. л.
Однако в сети на пост Саливанчук отреагировали по-разному:
«Тоже покупаю Андрюшу эти панкейки 👌🏻; Я думала Вы будете сами готовить, жарить панкейки; А почему панкейки куплены?; Как-то не аппетитно; выглядит аппетитно».
Последние новости Украины:
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.