Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила много критики из-за последних фото в сети, решила поделиться рецептом в Инстаграм. Однако пост Саливанчук оценили далеко не все в сети.

Саливанчук предложила приготовить полуготовые панкейки:

«Почему они крутые: готовят 2-3 минуты в микроволновке, это украинский производитель, который на рынке уже 25 лет, панкейки – это вкусный трендовый продукт

Не нужно тратить время на жарку, достаточно добавить интересные ингредиенты и крутой завтрак готов. Кроме стандартных сметаны, сгущенки и варенья, предлагаю вам взять на вооружение еще эти два соуса» - написала Саливанчук.

Она предложила два варианта соуса:

Бананово-клубничный соус

Ингредиенты:

✅банан – 1 шт.

✅Клубника- 3 шт

✅сливки – 200 мл

✅сахар – 2–3 ст. л.

Апельсиновый соус

Ингредиенты:

✅вода – 0,5 л

✅апельсин – 1 шт.

✅сахар по вкусу

✅лимонная кислота – щепотка

✅крахмал – 1,5-2 ст. л.

Однако в сети на пост Саливанчук отреагировали по-разному:

«Тоже покупаю Андрюшу эти панкейки 👌🏻; Я думала Вы будете сами готовить, жарить панкейки; А почему панкейки куплены?; Как-то не аппетитно; выглядит аппетитно».

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