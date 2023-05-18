Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно показала совместные фото с мужем-продюсером студии "Квартал 95" нардепом Александром Божковым, рассказала довольно необычные факты о себе. В этот раз артистка предложила поклонникам обсудить то, что она расскажет и попросила угадать, какой из пунктов правтив, а где есть ложная заметка.

«Давайте увидим на сколько хорошо вы меня знаете👍 5 интересных фактов обо мне из 7 напишите какие правда какие нет?

✅1 – я окончила музыкальную школу по классу фортепиано

✅2 - прыгала с парашютом

✅3 – работала официанткой

✅4 -бью чечетку

✅5 - была дважды замужем

✅6 -прыгала с роуп-джампинга

✅7 – продавала на базаре» - написала Анна Саливанчук под кадрами.

После этого Саливанчук неожиданно призналась, что только один пункт был ложным, и это не тема брака.

«Только 2 не правда, все остальные правда👍» - написала Саливанчук, чем вызвала удивление у публики: «Нет еще 5 не правда если правда то расскажи об этом в Сторис!» - потребовала одна из поклонниц.

После этого тема голосования разделилась:

«5 и 6 не верно; 2 и 5 не правда; 4 и 5 не правда; Не правда ❌ 4 и 6; 2 и 5 не правда; 5 и 7 не правда; 4 и 5 не правда; Не правда 2 и 5; 5 и 3 не правда; Чем вы торговали на рынке?; 4 и 5 неправда) очень хорошая😍; 1. Не правда 2. Не правда 3. Правда 4. Не правда 5. Не правда 6. Правда 7. Правда».

Отметим, Анна Саливанчук известна своей скрытностью, редко демонстрирует свою личную жизнь и семью в социальных сетях. Однако, недавно она сделала исключение и поделилась эффектными фотографиями со своим мужем и старшим сыном, а также рассказала о важности и ценности семьи.

В своем посте Анна Саливанчук подметила, что в мирное время мы часто пренебрегаем и не ценим того, что имеем. Мы стремимся к большему материальному достатку, лучшим условиям жизни, более престижным ролям, считая эти вещи главными и важными.

Однако, в условиях военного конфликта, когда сталкиваемся с реальностью войны, наши приоритеты резко меняются. Анна Саливанчук убеждена, что каждый из нас в такие моменты осознает, что настоящая ценность заключается в семье - в любимом человеке, детях и родителях.

Она подчеркнула, что семья - это место, где душа находит покой и радость, потому что именно в семье мы получаем самые важные и необходимые вещи для каждого человека - любовь, ласку, нежность, понимание, защиту и поддержку.

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