Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Позитив захопив українців закулісними кадрами пригод на зйомках першого сольного кліпу та розповів про успіх на ютуб.

Як виявилося, кліп на сольну пісню Позитива на ютуб за кілька днів зібрав уже понад 200 тисяч переглядів і опинився вже на 8-му місці на вкладці "Популярне". За словами артиста, зйомки проходили у Трускавці у санаторії, який займався оздоровленням космонавтів із 1976 року.

У ролику, який показав Позитив, можна побачити його команду, яка працювала над кліпом, їх веселі пригоди та насичену роботу протягом трьох днів.

"Спалахи" вже на 8 місці на вкладці "Популярне" в YouTube! Дякую за вашу підтримку. Йдемо далі разом! Як і обіцяв, показую залаштунки зйомок "Спалахів". Дякую нашій великій банді за цю триденну подорож! Нашою локацією став санаторій, який займався оздоровленням космонавтів з 1976 року. Більше – у відео. Приємного перегляду!", - написав Позитив у підписі до публікації.

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