Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася незвичайним відео та назвала дату прем'єри нової пісні.
Як видно, Злата Огневич знята у дивовижній локації, мабуть, де біля води, вона присіла на край розбитого старого човна, а за його спиною видно цікаві рослини. Перед камерою Злата Огневич з'явилася у вузькому білому топіці і довгій спідниці джинсової, яка, втім, не приховала стрункі ноги. Волосся співачки зібране в незвичайну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Злата Огневич написала: "Прем'єра за 5 днів. Чекаєте?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Звичайно! Усі вже чекають. Злато, ви прикраса будь-якого пейзажу".
"Як гарно".
"Це буде добре".
"Звичайно чекаємо, рахуємо дні".
"Дуже добре. Злато, ну захоплення".
"Вже чекаю на прем'єру".
"Дуже чекаю нову пісню".
"Злато, ви гарна і у вас приємний голос".
"Злата, пісня просто супер".
"Красуня і молодець".
"Це дуже красиво, зворушливо та проникливо".
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