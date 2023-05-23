Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася незвичайним відео та назвала дату прем'єри нової пісні.

Як видно, Злата Огневич знята у дивовижній локації, мабуть, де біля води, вона присіла на край розбитого старого човна, а за його спиною видно цікаві рослини. Перед камерою Злата Огневич з'явилася у вузькому білому топіці і довгій спідниці джинсової, яка, втім, не приховала стрункі ноги. Волосся співачки зібране в незвичайну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Злата Огневич написала: "Прем'єра за 5 днів. Чекаєте?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Звичайно! Усі вже чекають. Злато, ви прикраса будь-якого пейзажу".

"Як гарно".

"Це буде добре".

"Звичайно чекаємо, рахуємо дні".

"Дуже добре. Злато, ну захоплення".

"Вже чекаю на прем'єру".

"Дуже чекаю нову пісню".

"Злато, ви гарна і у вас приємний голос".

"Злата, пісня просто супер".

"Красуня і молодець".

"Це дуже красиво, зворушливо та проникливо".

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