Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Позитив восхитил украинцев закулисными кадрами приключений на съемках первого сольного клипа и рассказал об успехе на ютуб.
Как оказалось, клип на сольную песню Позитива на ютуб за несколько дней собрал уже более 200 тысяч просмотров и оказался уже на 8 месте на вкладке "Популярное". По словам артиста, съемки проходили в Трускавце в санатории, который занимался оздоровлением космонавтов с 1976 года.
В ролике, который показал Позитив можно увидеть его команду, которая работала над клипом, их веселые приключения и насыщенную работу на протяжении трех дней.
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"Спалахи" уже на 8 месте на вкладке "Популярное" в YouTube! Спасибо за вашу поддержку. Идем дальше вместе! Как и обещал, показываю закулисье съемок "Спалахов". Спасибо нашей большой банде за это трехдневное путешествие! Нашей локацией стал санаторий, занимавшийся оздоровлением космонавтов с 1976 года. Больше – в видео. Приятного просмотра!", - написал Позитив в подписи к публикации.
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