Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася незвичайним фото із військовим, до якого несподівано залишила геолокацію Крим.
Як видно, на новій фотографії Раміна Есхакзай та військовий із позивним Джигіт відбиті у зеленому саду. Судячи з знімку, вони у відмінному настрої і весело сміються. Перед собою Раміна Есхакзай та її новий друг виставили "трофеї", який вирішили розіграти серед українців заради донатів.
У підписі до публікації Раміна Есхакзай розповіла, що вони з Джигітом хочуть розіграти всі ці предмети на фото, все, що потрібно – це зробити донат від 100 гривень та залишити коментар.
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"На честь звільнення БНР я влаштовую ГІВ! Жарт. На фото сувеніри, які хоче розіграти Джиґіт @combat.art.ukraine, щоб швидше закрити наш зібр. До 1 млн. грн. нам не вистачає вього 120.000 грн. Умови прості: треба закинути 100 грн. на пей пал чи банку збору, залишити тут цифру і коли буде зібрано 1 млн. грн., я розіграю серед всіх коменататорів подарунки. Подарунків багато, отже буде багато переможців", - розповіла Раміна Есхакзай.
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