Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який останнім часом багато виступає для українських захисників, згадав про незабутній випадок, коли одна з його фанаток вирішила порушити всі рамки здорового глузду. Фанатка, за словами Зіброва, виявила незвичайну рішучу поведінку, щоб зустрітися з нею, незважаючи на перепони.

Це сталося в період між розривом Зіброва з першою дружиною та його другим шлюбом із Мариною. Тоді він уже став популярним і визнаним українським виконавцем, який мав величезну базу шанувальників. Але йому було заборонено проводити час із фанатами.

Зібров згадує, що тоді він був солістом Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України та перебував на піку своєї популярності. Його адміністратори намагалися ізолювати його від безпосереднього контакту із фанатками.

Проте одна віддана шанувальниця Зіброва вирішила подолати всі перешкоди, щоб зустріти свого кумира. Під час сильної зливи вона буквально вилізла по ринві на четвертий поверх будівлі, де знаходився співак. Зібров був вражений, почувши стукіт у вікно в таку негоду.

У повній темряві та шумі дощу, при оглушливих гуркотах грому, Зібров почув стукіт на своєму балконі. Він спочатку подумав, що це, можливо, якийсь птах, наприклад, ворона. Однак, зазирнувши у вікно, він виявив мокру дівчину з двома гвоздиками в зубах і третьою зламаною квіткою:

«У її руках була пляшка шампанського. Я дозволив їй увійти і тоді з'ясувалося, що вона забралася на четвертий поверх готелю водостічної труби. Все це вона зробила, бо хотіла отримати мій автограф», - додав здивований Зібров.

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