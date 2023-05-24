Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время много выступает для украинских защитников, вспомнил незабываемый случай, когда одна из его фанаток решила нарушить все рамки здравого смысла. Фанатка, по словам Зиброва, проявила необычное решительное поведение, чтобы встретиться с ним, несмотря на преграды.

Это произошло в период между разрывом Зиброва с первой женой и его вторым браком с Мариной. В то время он уже стал популярным и признанным украинским исполнителем, имевшим огромную базу поклонников. Но ему было запрещено проводить время с фанатами.

Зибров вспоминает, что тогда он был солистом Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины и находился на пике своей популярности. Его администраторы старались изолировать его от непосредственного контакта с фанатками.

Тем не менее, одна преданная поклонница Зиброва решила преодолеть все препятствия, чтобы встретить своего кумира. Во время сильного ливня она буквально взобралась по водосточной трубе на четвертый этаж здания, где находился певец. Зибров был поражен, услышав стуки в окно в такую непогоду.

В полной темноте и шуме дождя, при оглушительных раскатах грома, Зибров услышал стуки на своем балконе. Он изначально подумал, что это, быть может, какая-то птица, например, ворона. Однако, заглянув в окно, он обнаружил мокрую девушку с двумя гвоздиками в зубах и третьим сломанным цветком:

«В ее руках была бутылка шампанского. Я позволил ей войти и тогда выяснилось, что она забралась на четвертый этаж отеля по водосточной трубе. Все это она сделала, потому что хотела получить мою автограф» - добавил удивленный Зибров.

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