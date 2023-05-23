Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як уміє танцювати її дочка. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де запитала думку своїх фанатів про майбутню дитину.

"Відчуваю, що вже потрібно доньці заводити власну сторінку в Тік-Ток! До речі, як ви вважаєте, з якого віку бажано допускати дітей самостійно до соціальних сторінок Instagram і TT?! Чи безпечно це?", - написала Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками".

Фанати поставили понад тисячу лайків у публікації та написали коментарі Ілоні Гвоздьовій з "Танців з зірками":

"Не раніше 14 років",

"Краще під наглядом все одно, поки дитина ще дитина",

"Самостійно з 14. Якщо раніше, тоді вести ці сторінки треба мамі) дітки ще не зовсім вміють фільтрувати контент",

"З 12, не раніше",

"Я не допускаю до тик ток віком 9 років, і вважаю що тик ток це помийна яма де купа всякого непотрібності для дітей",

"Відтягувала цей момент якомога довше, десь із 14 років дозволила, але рік переглядала контент, що дивиться фото і куди заходить)) тобто мама порушувала власний простір. Єдине, що попросила не викладати багато фото, щоб потім у майбутньому вони не були використані журналістами)) адже спонукаю дітей до того, що вони можуть стати відомими та обіймати державні посади".

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