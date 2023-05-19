Илона Гвоздева сейчас редко видится с сыном - из-за слишком напряженного графика, она попросила родителей присмотреть за мальчиком.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей этого танцевального проекта, воспитывает со своим мужем двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика. В День вышиванок, танцовщица Илона Гвоздева решила показать фото своих деток на странице в Инстаграм.

Илона Гвоздева сейчас редко видится с сыном - из-за слишком напряженного графика, она попросила родителей присмотреть за мальчиком и теперь малыш живет с ними. К тому же Доминик очень боится взрывов, которые иногда раздаются в Киеве. Валерия осталась с родителями в Киеве.

Победительница "Танців з зірками" опубликовала два снимка. Первый - с сыном, который позировал в белой вышиванке с красными вышитыми узорами. Его сестра Валерия, как настоящая маленькая модница, нарядилась в вышитый костюмчик. Он состоял с красной юбке и вышиванки. Украшали наряд цветочная вышивка с вкраплениями колосков.

Илона Гвоздева в подписи к снимкам призвала украинцев беречь свои традиции и передавать их следующим поколениям. Победительница "Танців з зірками" подчеркнула, что вышиванка – символ несокрушимости украинского духа, наша особенность на весь мир говорящая о том, что украинцы – свободный народ.

Хореограф Илона Гвоздева добавила: "Находясь в Турции, я гордилась тем, что я украинка и что каждый день наш народ борется за свою свободу, независимость и право на жизнь!".

Илона Гвоздева получила море комментариев под фото. Многие писали насколько симпатичные у нее дети:

"Какие хорошенькие, глаз не оторвать от них. Скучаю по вам", "Настоящие Украинцы. Мирного детства деткам.", "Какой лапочка сыночек у вас".

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Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.